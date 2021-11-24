Выдаем диплом международного образца Материалы и оборудование включены в стоимость Гарантированное трудоустройство выпускников Курсы для новичков и повышающих квалификацию

Наши курсы красоты

Несколько слов о нас

Школа красоты «Европа» была основана в 1993 году. За период своей работы мы выпустили тысячи высококвалифицированных специалистов в области стиля, моды и красоты. Занятия в нашем учебном центре проводят опытные преподаватели парикмахерского дела, косметологии, ногтевого сервиса, визажа, микроблейдинга, массажа, татуажа. Наш учебный центр за свою трудовую деятельность приобрел тесные связи со многими салонами красоты как эконом так и премиум-класса, что позволяет нам гарантировать 100% трудоустройство наших выпускников. После окончания обучения наши ученики получают диплом международного образца, который позволяет им работать не только в России, но и зарубежом. Выбирайте и осваивайте престижную профессию вместе с учебным центром «Европа»!