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+7 495 777-20-09
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Школа красоты «Европа»

курсы парикмахерского искусства и барберов | обучение косметологов и массажистов
курсы ногтевого сервиса | обучение визажистов-стилистов
курсы перманентного макияжа и микроблейдинга


Москва, Комсомольская площадь, д.6, стр.1
(м. Комсомольская)

+7 495 777-20-09

Международный диплом
Выдаем диплом международного образца

Оборудование для курсов
Материалы и оборудование включены в стоимость

Трудоустройство
Гарантированное трудоустройство выпускников

Курсы для новичков
Курсы для новичков и повышающих квалификацию

Наши курсы красоты

Курсы парикмахеров
Курсы косметологов
Курсы маникюра
Курсы бровиста
Курсы визажиста
Курсы перманентного макияжа
Курсы Барбера
Курсы массажа
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Несколько слов о нас

Школа красоты «Европа» была основана в 1993 году. За период своей работы мы выпустили тысячи высококвалифицированных специалистов в области стиля, моды и красоты. Занятия в нашем учебном центре проводят опытные преподаватели парикмахерского дела, косметологии, ногтевого сервиса, визажа, микроблейдинга, массажа, татуажа. Наш учебный центр за свою трудовую деятельность приобрел тесные связи со многими салонами красоты как эконом так и премиум-класса, что позволяет нам гарантировать 100% трудоустройство наших выпускников. После окончания обучения наши ученики получают диплом международного образца, который позволяет им работать не только в России, но и зарубежом. Выбирайте и осваивайте престижную профессию вместе с учебным центром «Европа»!

25 лет обучаем красоте
Более 25 лет обучаем
искусству красоты

8 тысяч студентов
Более 8 000 студентов
успешно окончили школу

400 партнеров
Более 400 партнеров
по трудоустройству

100 направлений
Более 100 направлений
в сфере красоты

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видео-презентация

Контакты: 107140, город Москва, Комсомольская площадь, дом 6 строение 1,
ТЦ "Московский" (школа красоты «Европа») +7 495 777-20-09 3993939@mail.ru
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